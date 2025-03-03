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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة 6 إسرائيليين بينهم 2 بحالة حرجة في عملية إطلاق نار بحيفا

إصابة إسرائيليين
إصابة إسرائيليين
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قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنّ هناك لغط وتخبط في وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها فيما يتعلق بتفاصيل عملية إطلاق النار في حيفا، إذ ذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيانها منذ قليل إن الحادثة بالمحطة المركزية في حيفا في عملية إطلاق نار، وهناك بيان آخر لها أكدت خلاله تحييد منفذ عملية الطعن، ويقصد في ذلك استهداف الجزء العلوي، موضحة أن كلمة تحييد تستخدم حينما يجرى الحديث عن استشهاد الفلسطيني أو منفذ العملية.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الحادث في حيفا أدى إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 6 إسرائيليين، من بينهم إصابتين في حالة حرجة للغاية، وآخرين في حالة خطيرة.

وأشارت إلى أن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية غير الرسمية تتحدث عن مقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين متأثرا في إصابته، لكن الإسعاف الإسرائيلي ما زال يتحدث عن إصابتين في حالة حرجة يجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما.

عملية إطلاق النار في حيفا قوات الاحتلال إصابة إسرائيليين