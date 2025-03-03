بالأسماء.. إصابة 23 شخصا في حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي

أصيب 23 شخص في حادث تصادم سيارتين أعلي الطريق الإقليمي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين نتج عن الحادث إصابة كلا من:

نور محروس حسن جابر، 35 سنة، القطامية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. عبدالرازق أشرف محمود، 26 سنة، كفر الفرعونية، كدمات وسحجات بالجسم. محمود عبدالعزيز أبو المكارم، 43 سنة، مركز الباجور، كدمات متفرقة بالجسم. محمد سعيد عبدالله، 25 سنة، الباجور، كدمة بالرأس وسحجات بالجسم. سمير صبحي شعبان، 34 سنة، ساقية أبو شعرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. إبراهيم خليفة إبراهيم، 40 سنة، ساقية أبو شعرة، اشتباه كسر بالرقبة والقدم الأيمن. فتحي حسن السيد، 32 سنة، بنها، كدمات بالرأس وسحجات بالجسم. أسماء ماهر إبراهيم شحاتة، 35 سنة، زفتى، اشتباه كسر بالساق الأيمن. إبراهيم عبدالسلام هاشم، 37 سنة، بنها، كدمة بالرأس وسحجات بالجسم. أمين ياسر عثمان، 17 سنة، الغربية، كدمات بالساقين. محمود عبد المولى، 24 سنة، بهناي، كدمة بالساق الأيسر. عيد محمود عيد، 30 سنة، الساقية، كدمة بالقدم الأيمن. محمد صابر حسن، 38 سنة، الساقية، كدمة بالساق الأيمن. أحمد حمدي السيد، 40 سنة، كفر محمود، كدمة بالساق الأيمن. أحمد مصطفى محمد، 38 سنة، ساقية أبو شعرة، كدمة بالكتف الأيمن. وجدي عبدالله محمد، 38 سنة، الساقية، كدمة بالساق الأيسر. عادل عيد محمود، 37 سنة، الساقية، كدمة بالصدر. محمود السيد كامل، 27 سنة، الساقية، كدمة بالساق الأيمن. أحمد محمد يوسف، 50 سنة، الساقية، كدمة بالرأس. أحمد جمال فتوح، 25 سنة، الغنامية، كدمة في الصدر. مرزوق نشأت مرزوق، 35 سنة، شنواي، كدمة بالركبة اليمنى. عبدالحميد سعيد زغلول، 35 سنة، شما، كدمة بالظهر. محمد رمضان عبدالكريم، 39 سنة، الساقية، كدمة بالساق الأيسر.

جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.