محمد شوقي يوضح مستجدات الحالة الطبية للاعبي الأهلي

تحدث محمد شوقي، نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن مستجدات الحالة الطبية للاعبين المصابين في الفريق، الذين يقومون بتنفيذ برنامجهم التأهيلي لتجهيزهم للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وقال الكابتن شوقي إن محمد مجدي أفشة وعلي معلول ويحيى عطية الله يخوضون المرحلة الأخيرة في التأهيل، لافتًا إلى أن أفشة الأقرب للعودة من الثلاثي، فيما شارك ياسر إبراهيم في جزء من المران الجماعي الذي أُقيم أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش بعد الاطمئنان طبيًّا على حالته وانتهائه من البرنامج الخاص به.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة «الأخيرة من الدور الأول» لبطولة الدوري الممتاز.