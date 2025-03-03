مؤسسة النفط الليبية تطالب برفع وتيرة الإنتاج في شركة "الخليج العربي"

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية الليبية للنفط المكلف مسعود سليمان آليات رفع معدلات الإنتاج في شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) ضمن اجتماع موسع مع لجنة إدارة الشركة.

وأكد رئيس المؤسسة - في بيان أورده تليفزيون "الوسط" الليبي اليوم الاثنين - على ضرورة مواصلة العمل بأعلى وتيرة، نحو رفع معدلات الإنتاج في الحقول النفطية التابعة للشركة.

كما ناقش رئيس المؤسسة مشاكل تذبذب الإنتاج وحاجة الشركة لبعض قطع الغيار العاجلة للمحافظة على معدلات الإنتاج، مؤكدا دعم المؤسسة الكامل وتسخير كل إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف.

وبلغ إنتاج النفط الخام الليبي مليونا و404 آلاف برميل يوميا،حسب أحدث أرقام معلنة من جانب المؤسسة الوطنية للنفط.

