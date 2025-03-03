أحمد أمين يعود للسرقة في ثاني حلقات "النص"

في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "النص"، يعود للسرقة مره أخرى عبدالعزيز النص والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد أمين، بعد أن كان تاب عن هذا الطريق.

ويرجع السبب في ذلك، بسبب مقاومة شقيقه الأصغر للإنجليز، وإطلاق النار والقبض عليه وإصابته، وحاول عبدالعزيز النص شقيقه الأكبر كل المحاولات لعلاج شقيقه والإفراج عنه ولكن لم يكن لديه المال.

وتتصاعد الأحداث بشكل تشويقي بفصل عبدالعزيز من وظيفته الحكومية بسبب نشاط شقيقه الأصغر في المقاومة ضد الإنجليز، مما إضطر عبدالعزيز إلى العودة إلى النشل والسرقات مرة أخرى.

المسلسل بطولة أحمد أمين، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، دينا سامي، والإخراج حسام علي.