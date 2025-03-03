رئيس جامعة المنوفية يلقى محاضرة فى البرنامج التدريبى لشغل الوظائف القيادية

ألقى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية محاضرة فى البرنامج القيادي الثالث عشر الذي ينظمه المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لتأهيل الأساتذة الراغبين في الترشح لشغل وظيفة عميد كلية والذي يعد من شروط الترشح لشغل هذه الوظيفة، طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات.

أكد رئيس الجامعة على حرصه على المشاركة فى الدورات التى ينظمها المركز وإلقاء محاضرة الهدف منها نقل خبراته إلي المشتركين بالبرنامج، موضحا أن المحاضرة تلقى الضوء على آليات وضوابط اتخاذ القرار وكيفية حل المشكلات لأنها تعد من المهارات الأساسية في الحياة الشخصية والمهنية، سواء كنت تواجه تحديات يومية أو قرارات مصيرية، فإن امتلاك منهجية واضحة وفعّالة يمكن أن يساعدك في الوصول إلى نتائج أفضل، لافتا إلى أن هذه المحاضرة ستقدم نظرة عامة على عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات، مع التركيز على الخطوات العملية والأدوات التي يمكن استخدامها.

وأوضح رئيس الجامعة خلال المحاضرة أن اتخاذ القرار وحل المشكلات ليست مهارات فطرية فقط، بل يمكن تطويرها وتحسينها مع الوقت والممارسة، من خلال اتباع منهجية واضحة واستخدام الأدوات المناسبة، مما يؤدى إلى تحسين جودة القرارات وزيادة فعالية حل المشكلات، وتطرق إلى مفهوم القرار وتصنيفاته وأنواعه، ومفهوم صنع واتخاذ القرار وآليات وضوابط اتخاذ القرار طبقا للمعطيات العامة والاختصاصات، ومدى ملاءمة القرار للصالح العام، كما عرف رئيس الجامعة مصطلح المشكلات من خلال سؤال المتدربين طبقا لتخصص كل منهم، ومناقشة أفضل الطرق لحل المشكلات التى تواجه الفرد وأفضل الطرق الواجب اتباعها عن كيفية حلها، طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل، والأهم قبل اتخاذ أى قرار لحل مشكلة طارئة هو جمع المعلومات الكافية عن المشكلة وأبعادها حتى يمكن اتخاذ القرار الملائم لحل المشكلة دون أى خسائر تضر المصلحة العامة.

كما استعرض رئيس الجامعة أهم التحديات التى تواجه المسئول في اتخاذ القرار وحل المشكلات، وأهمية تحسين الإدراك الذاتى لفهم مختلف التحديات حتى يتمكن المسئول من مواجهة هذه التحديات، ويصبح قادر على صناعة القرارات، بالإضافة إلى أهمية العمل بروح الفريق والتى تعد من أهم سمات القائد الناجح، مؤكدا على أهمية المشاركة فى مثل هذه البرامج التدريبية والمحاضرات المتنوعة التي تغطى جميع النواحى اللازمة لتقلد مناصب قيادية، كما أن البرنامج التدريبي يعد فرصة لاكتساب مهارات جديدة في القيادة.

هذا ويشرف على تنظيم البرامج التدريبية بالمركز الدكتورة جمالات يوسف مدير المركز، وعلاء الجمل المدير المالي والإداري، والعاملين بالمركز.