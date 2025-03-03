رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إنشاءات موقع المدينة الطبية

تسابق جامعة كفر الشيخ الزمن للانتهاء من إنجاز مستشفى الطوارئ والأورام والعيادات الخارجية والمقامة داخل الحرم الجامعي، في إطار استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بها بإنشاء المستشفيات الجديدة ذات التخصصات الضرورية والملحة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

هذا وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الأعمال جارية علي قدم وساق في مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام والعيادات الخارجية، والموقع العام، كأحدث الإنشاءات الطبية التي تشهدها الجامعة، ضمن المنظومة الطبية التي تتميز بها جامعة كفر الشيخ، مؤكداً أنه بالانتهاء من مستشفى الطوارئ والأورام والعيادات الخارجية، تكتمل المنظومة الطبية داخل الجامعة.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، لتفقد الموقع العام للمدينة الطبية، بحضور والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور مصطفي عثمان المستشار الهندسي للجامعة، ومسؤولى الشركة الوطنية للمقاولات "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن حلم الانتهاء من إنشاء المدينة الطبية داخل الجامعة بات قريباً وسيصبح إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم لأبناء كفر الشيخ، بدلًا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ والاورام بالمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة.

جدير بالذكر أن مبنى مستشفى الطوارئ بالجامعة سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ، ويحتوي المبني على دور ارضي + 8 دور متكرر - مساحه الدور الأرضى 5000 م2 اجمالي المساحة 45000 م2، يحتوي الدور الاول على قسم الطوارئ عدد 36 سرير إقامة، غرف العناية المركزة والانعاش عدد 11 سرير عناية مركزة ( نوعي )، ويحتوي الدور الثاني على قسم الحروق عدد 3 غرف عمليات حروق من الدرجة الثالثة، قسم بنك الدم عدد 22 سرير إقامة، قسم الطوارئ عدد 10 سرير عناية مركزة، ويحتوي الدور الثالث على قسم الغسيل الكلوي عدد 75 سرير غسيل كلوي (نوعي)، ويحتوي الدور الرابع على قسم العمليات عدد 7 غرف عمليات وعدد 2 عمليات ولادة، قسم العناية المركزة عدد 30 سرير عناية مركزة (نوعي)، قسم الحضانات عدد 30 حضان، ويحتوي الدور الخامس على قسم العناية الفائقة عدد 30 سرير عناية فائقة (نوعي)، والدور السادس يحتوي على قسم العناية الفائقة عدد 30 سرير عناية فائقة (نوعي)، قسم الاقامة عدد 52 سرير إقامة، ويحتوي الدور السابع على 122 سرير إقامة، والدور الثامن ايضاً يحتوي على 122 سرير إقامة، ويحتوي الدور الاول والثامن على استراحة للاطباء والتمريض عدد 101 سرير، بأجمال عدد 690 سرير.

كما أن مبني مستشفى الأورام، يبلغ مساحته 8000 م2 "ويتكون المبنى من دور أرضي بمسطح 2200 م2 وثلاث أدوار متكررة مساحة الدور 1700 م2 بالإضافة إلى كافيتيريا بسطح المبنى بمساحة 700 م2، ويتكون من غرفتين غرف الإشعاع الخطي، وغرفة محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم وعدد 3 غرفة للأشعة " أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينية"، و 38 سرير للعلاج الكيماوي وإجمالي عدد الآسرة 76 سرير وعدد 3 عيادة وعدد 1 قاعة سيمينار سعة 135 فرد وخدمات عامة "غرف غازات - غرف مولدات كهربائية - صيدلية دورات مياه - صالة تذاكر"، وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بالمستشفي، وسيقدم المشروع خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا.

وأخيراً مبني العيادات الخارجية سيقدم أيضاً خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ، ويحتوي المبنى علي دور أرضى و8 أدوار متكررة مساحة الدور الأرضى 2200م2 ومساحة الدور المتكرر 2200م2 وإجمالى مساحة المشروع 20000م2 ويضم " 48 " عيادة، وعدد "2 " غرفة للأشعة " أشعة فوق صوتية – أشعة سينية "، وعدد "12 " مدرج بسعة 100 فرد بإجمالى 1200 فرد، وعدد " 4 غرفة استراحة أطباء وعدد 12 صالة تشريح تعليمى، والمحولات والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية، وخدمات عامة " صيدلية مركزية، معامل، غرف إدارية ".