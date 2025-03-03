تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان القافلة الرمضانية المهداه من البنك الزراعى المصرى ، والتى تضم 1000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وعمران أحمد رئيس منطقة جنوب الصعيد ، والدكتور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى للمؤسسة .

1000 كرتونة غذائية.. محافظ أسوان يتفقد قافلة البنك الزراعي الرمضانية

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لمسئولى البنك الزراعى بقيادة سامى عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ، وأيضاً للدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مصر الخير للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يساهم فى تقديم أوجه الدعم والمساندة للبسطاء من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

توزيع الكراتين وفقاً للكشوف تم تجهيزها بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى ومؤسسة مصر الخير لمساندة جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية والأسرية عن كاهلهم ، وخاصة مع حلول الشهر الفضيل حيث سيتم توزيع الكرتونة العائلية بواقع 100 كرتونة لمركز أسوان ، و 150 كرتونة لمركز دراو ، و 200 كرتونة لمركز نصر النوبة ، و 250 كرتونة لمركز كوم أمبو و 300 كرتونة لمركز إدفو حيث سيتم توزيعها وفقاً للكشوف التى تم تجهيزها بواسطة مديرية التضامن الإجتماعى لوصولها إلى الأسر المستحقة بشفافية كاملة .

1000201078

1000201075

1000201077

1000201071

1000201072

1000201073