إعلان نتائج مسابقة "احمي نفسك إلكترونيًا" بمدارس قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا نتائج مسابقة "احمي نفسك إلكترونيًا"، التي نظمها توجيه عام التربية الاجتماعية للعام الدراسي 2025/2024، ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لنشر الوعي بمخاطر التكنولوجيا وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت.

أقيمت المسابقة تحت رعاية هاني عنتر الصابر، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سومية عبد الفتاح، مدير عام الشؤون التنفيذية، ونفذها سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية، بمشاركة أعضاء مكتب التوجيه بالمديرية.

في المرحلة الابتدائية، حصلت عزبة حامد الابتدائية بقنا على المركز الأول، تلتها عبد العزيز القوصي بقوص في المركز الثاني، ثم النيل بدشنا في المركز الثالث.

أما في المرحلة الإعدادية، فقد جاءت قوص الإعدادية في المركز الأول، تلتها دشنا الإعدادية في المركز الثاني، بينما احتلت الزهراء الإعدادية بقفط المركز الثالث.

وفي المرحلة الثانوية، حصدت أبو مناع الثانوية بدشنا المركز الأول، بينما جاء البحري قمولا بنقادة في المركز الثاني، والشهداء بنات بقوص في المركز الثالث.

أشاد مدير تعليم قنا بالجهود المبذولة من المدارس المشاركة، كما أثنى على الأخصائيين الاجتماعيين لدورهم في تفعيل المبادرة، معبرًا عن تقديره للمدارس الفائزة وتميزها في تنظيم الفعاليات التوعوية التي ساهمت في تثقيف الطلاب حول سبل حماية البيانات الشخصية، والتعامل الآمن مع وسائل التواصل الاجتماعي.