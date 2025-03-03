"الكرملين": المشادة بين ترامب وزيلينسكي تظهر مدى صعوبة بدء عملية السلام في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن النقاش المحتدم الذي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، "يبرهن مدى صعوبة بدء عملية السلام في أوكرانيا".

وأضاف بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الإثنين، إن "الصدام الأخير بين ترامب وزيلينسكي أظهر بوضوح مدى صعوبة السير على الطريق نحو تسوية الأزمة الأوكرانية، فضلا عن أن تصريحات زيلينسكي من داخل البيت الأبيض أثبت مجددا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان على حق بأن انفتاح روسيا على التسوية يصطدم بإحجام كييف".

وتابع "لقد أخذ بوتين في الاعتبار ما حدث.. لقد اقتنع الجانب الروسي بأكمله مرة أخرى بأن الرئيس الروسي كان على حق عندما قال إنه على الرغم من انفتاح الجانب الروسي على عملية التفاوض؛ فإن هذه النوايا الحسنة تصطدم بعدم رغبة نظام كييف في الحفاظ على مثل هذه الديناميكيات.. لقد رأينا هذا بوضوح في واشنطن".

ووقعت مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي ونائبه جيمس فانس من ناحية، وضيفهما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من ناحية أخرى، في اجتماع استثنائي بالبيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية، بحضور عدد من الصحفيين.

واتهم ترامب، الرئيس الأوكراني بأنه "يقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة"، قائلا له إن "ما تفعله يُظهر عدم احترام للبلد الذي دعمكم بأكثر مما كان ينبغي من وجهة نظر كثيرين"

