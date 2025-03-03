تكريم منتخب بني سويف للصم بنات لفوزه بالمركز الثاني في بطولة كرة السلة

كرّمت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم منتخب بني سويف لكرة السلة للصم بنات، الحاصل على المركز الثاني في دوري مراكز الشباب لكرة السلة للصم، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

جاء التكريم بحضور محمد بدر، وكيل المديرية، وربيع محمد، مدير عام الشئون التنفيذية، وكامل أبو طالب، مدير عام التعليم الفني.

قدّمت وكيل الوزارة التهنئة للاعبات مدارس التربية الخاصة أعضاء الفريق، وأهدتهن شهادات تقدير وميداليات تذكارية تقديرًا لأدائهن المميز خلال البطولة وظهورهن بصورة مشرفة. كما وجّهت الشكر والتقدير للمدربين والمشرفين على جهودهم في قيادة الفريق نحو منصات التتويج، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم، وتحرص على توفير بيئة رياضية داعمة لمواهبهم.

وضم الفريق كلًا من: شهد أحمد طه، ندى عطا خميس، علا أحمد صابر، مريم رشيد صادق، عبير وجيه، آمنة محمود إسماعيل، وآية ربيع محمد، بالإضافة إلى جهاد محمد زارع، آية صبري عبد النبي، شهد محمد محمود، إسراء أحمد رفعت، ملك أبو الخير، وقمر محمود من مدرسة التربية الخاصة بإهناسيا.

وفي سياق متصل، كرّمت وكيل الوزارة الطالب عبد الرحمن محمد أبو القاسم من مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بإدارة بني سويف، لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مصر الدولية وأوروبا للكاراتيه الموحد، إضافة إلى المركز الأول في بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه الرياضي.

كما تم تكريم الفريق التدريبي والمشرفين على منتخب كرة السلة للصم بنات، وهم: أحمد حسين، المدير الفني للفريق، منى عبد الحليم عباس، مدرب مساعد ومترجم، أحمد أمين، منسق الفريق، شيماء جابر، منسقة الفريق، محمد عبد الحسيب، مدير مدرسة التربية الخاصة بإهناسيا، ونجلاء سامي شاكر، وكيلة مدرسة التربية الخاصة بإهناسيا.