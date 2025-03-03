لا بقاء للمتخاذلين.. محافظ الأقصر يُحيل المسئولين عن أزمة انقطاع المياه للتحقيق

أعلن المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، عن إحالة ملف أزمة انقطاع المياه بمدينة الأقصر الي جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات واقعة الكسر واسباب تأخر أعمال الإصلاح ومحاسبة المقصرين، مشدداً على انه لا بقاء للمتخاذلين عن اداء عملهم.

محافظ الأقصر

"عمارة" يُعلن عن تكريم العمال الذين شاركوا في إصلاح خط الصرف بالحبيل

وأشار المحافظ إلى أنه يجري الإعداد لتكريم العمال الذين عملوا بجد وإخلاص خلال عملية إصلاح كسر خطي الصرف الصحي بالحبيل، وذلك تقديرا لما بذلوه من جهد وعمل شاق على مدار فترة الاصلاح.

وقدّم المحافظ اعتذاره للمواطنين المتضررين من انقطاع المياه، مُعرباً عن تقديره لأهالي الأقصر والبياضية لما تحملوه من عناء خلال فترة الاصلاح، مؤكداً انه لم يترك موقع الكسر منذ اكتشافه وحتى عودة ضخ المياه بالكامل وانتهاء الأزمة تماما.

ونوّه عبدالمطلب عماره، إلى أنه أصدر تعليماته بفتح محابس المياه في كل المحطات وإعادتها للمنازل يوم السبت الماضي - أول يوم شهر رمضان المبارك - وعدم قطعها مرة أخري في كل المناطق بمدينتي الأقصر والبياضية، مع استمرار أعمال الإصلاح والخط ملئ بالمياه والتي انتهت مساء أمس الأحد.

محافظ الأقصر يوجه برد الشيء لأصله.. وتعويض المتضررين من أهالي المنطقة

وثمّن المحافظ الدور الفعال لأهالي نجع الحمزية وقرية الحبيل في تحمل الأزمة مشيداً بما قاموا به من كرم ضيافة لمجموعة العمل طوال فترة الإصلاح، وحُسن استقبالهم خلال فترة العمل بموقع صيانة الكسر، مؤكداً على أن المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية ستقوم بإصلاح ما تم إتلافه أثناء العمل بموقع الكسر ورد الشيء لأصله مع صرف تعويضات عادلة للمتضررين من أهالي نجع الحمزية وأصحاب الزراعات والمنزل المجاور لموقع الإصلاح.

كما وجه المحافظ شكره لوزارة الإسكان لما قدمته من دعم فوري لإنهاء عملية إصلاح الكسر من خلال مختلف القطاعات المعنية بالوزارة، وفي مقدمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القاهرة والجيزة وقنا وسوهاج والبحر الأحمر ومطروح، حيث بلغ عدد المعدات المشاركة في عملية الإصلاح 100 معدة.

يُذكر أن المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، كان قد وجّه بإعادة ضخ المياه أثناء عمليات الإصلاح، حيث تم إعادة ضخ مياه الشرب بشكل جزئي مساء الجمعة، والضخ بشكل كامل منذ مساء السبت، فيما انتهت أعمال الصيانة بشكل كامل مساء أمس الأحد، وذلك بعد جهود استمرت على مدار الساعة، لإصلاح الكسر الذي تسبب في قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع مياه الشرب عن البياضية والأقصر، حيث بقي محافظ الأقصر بموقع الكسر لمتابعة جهود الإصلاح على مدار ساعات الليل والنهار، حتى تم إعادة ضخ مياه الشرب لكافة المناطق المحرومة مُجدداً.

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