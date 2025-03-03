«تنفيذي البحيرة» يوافق على 31 خريطة مخططات تفصيلية بالقرى والمراكز

وافق المجلس التنفيذي في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وبحضور قيادات المحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي على 31 خريطة مخططات تفصيلية بنطاق 11 مركز ومدينة منهم 25 مخطط بالقري و6 مخططات بالمدن.

ووافق المجلس علي المخطط التفصيلي بمركز ومدينة كفر الدوار، وضم ( قرية سيدى غازى التابعة للوحدة المحلية لقرية سيدى غازى - قرية أبيس الخامسة التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم إشو - تعديل جزء من منطقة مدخل الكوبرى العلوى بالمدينة).

وكما وافق المجلس على المخطط التفصيلي لمركز ومدينة إيتاى البارود، وضم (منطقة النشو بالمدينة - قريتي قادوس وكفر الشيخ مخلوف التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان- قرية كنيسة الضهرية التابعة للوحدة المحلية لقرية الضهرية - منطقة التأمينات الإجتماعية بالمدينة - منطقة المستشفى العام بالمدينة - قريتي العوامر وكفر خليفة التابعتين للوحدة المحلية لقرية معنيا - قرية منشأة الصيرفى التابعة للوحدة المحلية لقرية قليشان).

وأيضا وافق المجلس علي المخطط التفصيلي لقرية حراء التابعة للوحدة المحلية بقرية بغداد بمركز بدر، قرية سحالي التابعة لمركز أبو حمص، قرية سنطيس التابعة لمركز دمنهور، قرية أبو خراش التابعة لمركز الرحمانية.

وكما وافق المجلس على المخطط التفصيلي لقرية شبراخيت وضم (قرية عزبة الأشراك التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة - قريتي أبو السحما ومنشأة أوقاف لقانة التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة - قريتي منشأة رزافة وإمرى التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى) .

ووافق المجلس على المخطط التفصيلي لقرية مركز كوم حمادة، وضم (قرية النقيدي التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب- خط تنظيم شارع الشوربجي بمنطقة بحرى شارع الثورة بالمدينة).

وافق المجلس على المخطط التفصيلي لمركز الدلنجات، وضم قرى ( طيبة - قمحة - زاوية حمور التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة).

وافق المجلس علي تعديل خريطة قرية المعدية التابعة مركز إدكو، وفي مركز أبو المطامير، وافق المجلس على المخطط التفصيلي لقري( محمد متولى الشعراوى التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى - قرية النمرية التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية - تحديث المخطط التفصيلي لمنطقة الشركة والنخيل- قرية الدواجن التابعة للوحدة المحلية لقرية محمد متولى الشعراوى).