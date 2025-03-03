"رمضان بصحة لكل العيلة" تواصل فعالياتها داخل 87 منطقة بأسوان

تواصل مبادرة " رمضان بصحة لكل العيلة " التى أطلقها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية فعالياتها داخل الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وذلك بعد أن تم عرض الخطة التفصيلية لها فى جلسة المجلس التنفيذى الأخيرة برئاسة اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تواصل فعالياتها داخل 87 وحدة ومركز بأسوان

174 فرقة طبية لفحص أكثر من 55 ألف مواطن بمدن ومراكز محافظة أسوان

ويتم تنفيذها طوال شهر رمضان المعظم داخل 87 وحدة ومركز بواسطة 174 فرقة طبية مدربة ومجهزة ، وتستهدف فحص أكثر من 55 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم نائب مدير فرع الهيئة بأنه تم المرور برفقة الدكتور نجيب نجيب مدير إدارة الرعاية الأولية بأسوان على عدد من الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة ، ومن بينها وحدة طب الأسرة بكيما وذلك لمتابعة فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة " ، فضلاً عن تفقد سير الخدمات الطبية بالوحدة وتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

لافتاً إلى أن المبادرة تهدف للوصول لمرضى السكر والضغط من المنتفعين المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل من غير القادرين لعمل المتابعة وتلقى العلاج ، مع تفعيل مبادرة الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر، بالإضافة لنشر الثقافة الصحية والتوعوية عن الأمراض المستهدفة بالحملة بين المرضى وذويهم ، وأيضاً التعريف بالمنظومة الجديدة والخدمات المقدمة بها ، ودور طبيب الأسرة ومنظومة الإحالة ، وكذلك تفعيل الدور المجتمعى بإعتباره من أعمدة نظام طب الأسرة فى تقديم خدمات الرعاية الأولية وتوطيد العلاقة بين المنتفع والفريق الطبى بمنشآة الرعاية الأولية التابع لها .

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