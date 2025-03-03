رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة حتى 16 مارس الجاري

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 من شهر مارس الجاري.



وفاة النائب حاتم حشمت

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الشيوخ، وفاة عضو المجلس المعين، اللواء حاتم حشمت، نائب رئيس حزب حماة الوطن.

دقيقة حداد على وفاة النائب حاتم حشمت

ووقف أعضاء مجلس الشيوخ، دقيقة حداد ترحما على النائب حاتم حشمت، عضو المجلس المعين، والذي وافته المنية اليوم.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إعلان خلو مقعد النائب الراحل، بعد ورود خطاب من وزير الداخلية بوقوع حالة الوفاة.

إحالة تقرير دراسة إلى الحكومة

كما شهدت الجلسة اليوم، إحالة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، عدد من الطلبات المقدمة من الأعضاء بشأن ملف الطاقة المتجددة، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضه على المجلس.

استغلال وادي السيليكون في مصر

وجاءت الطلبات كالتالى،: طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.

تحديات تواجه قطاع الكهرباء والطاقة

طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.

طلب النائب محمد عزمي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن الدراسة المقدمة من النائبة نهى عزمى، بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية”، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه فى ضوء المناقشات التى دارت حولها بجلسة اليوم.



