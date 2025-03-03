بعائد يصل لـ25%.. أفضل 10 حسابات توفير في البنوك المصرية لعام 2025

تشهد البنوك المصرية تنافسًا قويًا في تقديم حسابات التوفير بعوائد مرتفعة لجذب العملاء، حيث تصل الفائدة في بعض الحسابات إلى 25% سنويًا.

وتوفر هذه الحسابات مرونة في الحد الأدنى للإيداع ودورية صرف العائد، مما يمنح المدخرين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المالية.

وفيما يلي تعرض “البوابة نيوز” قائمة بأفضل 10 حسابات توفير ذات العائد الشهري التنافسي في البنوك المصرية لعام 2025:

1- حساب "الغنى بلس" – مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر

الحد الأدنى لفتح الحساب: 250 ألف جنيه.

العائد: يصل إلى 25%.

دورية صرف العائد: شهري.

2- حساب "إكسيلنسي برايفيت" – بنك أبوظبي التجاري مصر

الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.

العائد: يصل إلى 24%.

دورية صرف العائد: شهري.

3- حساب التوفير الشهري – البنك الأهلي الكويتي مصر

الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.

العائد: يصل إلى 24%.

دورية صرف العائد: شهري.

4- حساب "ميجا توفير" – بنك القاهرة

الحد الأدنى لفتح الحساب: 3000 جنيه.

الحد الأدنى لاحتساب العائد: 50 ألف جنيه.

العائد: يصل إلى 24%.

دورية صرف العائد: شهري.

5- حساب "صفوة" – المصرف المتحد

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 ألف جنيه.

العائد: يصل إلى 24%.

دورية صرف العائد: شهري.

6- حساب "إكسيلنسي بلس" – بنك أبوظبي التجاري مصر

الحد الأدنى لفتح الحساب: 5000 جنيه.

العائد: يصل إلى 23.5%.

دورية صرف العائد: شهري.

7- حساب التوفير "بلس" – بنك QNB مصر

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.

العائد: يصل إلى 23.5%.

دورية صرف العائد: شهري.

8- حساب "E-Golden Saving" – البنك العربي الأفريقي الدولي

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 ألف جنيه.

العائد: يصل إلى 23.5%.

دورية صرف العائد: شهري.

9- حساب "سوبر كاش توفير" – بنك مصر

الحد الأدنى لفتح الحساب: 100 ألف جنيه.

العائد: يصل إلى 23%.

دورية صرف العائد: شهري.

10- حساب "جولدن بلس" – البنك العربي الأفريقي الدولي

الحد الأدنى لفتح الحساب: 50 ألف جنيه.

العائد: يصل إلى 23%.

دورية صرف العائد: شهري.

يأتي هذا التنافس بين البنوك المصرية في إطار سعيها لتعزيز قاعدة عملائها وتقديم خيارات استثمارية جذابة للمودعين، وسط متغيرات اقتصادية تفرض الحاجة إلى تحقيق أعلى عوائد ممكنة على المدخرات.