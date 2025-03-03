انطلاق الدورات الرمضانية في مراكز شباب دمياط

انطلقت الدورة الرياضية الرمضانية للشباب في مراكز الشباب في القرى في دمياط، حيث نظمت إدارة تنفيذ البرامج والمشروعات بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" الدورة الرمضانية للشباب للعام 2024 / 2025 في خماسي كرة القدم للمرحلة السنية من 18 الى 35 سنة .

وشهدت الدورة الرياضية إقبال كبير من الشباب للمشاركة في التصفيات على ملاعب مراكز الشباب والأندية الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط.

وانطلقت اليوم أولي فاعليات بفرع الزرقا بمركز شباب كفر المياسرة، حصول فريق كفر المياسرة علي المركز الأول الصعود للتصفيات النهائية علي مستوى المحافظة، تحت إشراف عمرو شروش مدير الإدارة .

والجدير بالذكر أن يتم تصعيد الفريق الفائز علي المركز الاول علي مستوى المحافظة الي التصفيات النهائية للدورة الرمضانية بمحافظة القاهرة خلال النص الثاني لشهر رمضان المعظم، ويأتي ذلك رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط

وبتوجيهات عبده الشعراوي وكيل المديرية للرياضة والقائم بأعمال مدير المديرية.