"الوحدات المحلية" تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية وإزالة للتعديات بمدن أسوان



تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، مع إزالة التعديات فى مهدها للحفاظ على أراضى أملاك الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، فضلاً عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن الخطة الإستثمارية لسرعة إنجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بأسوان

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بمتابعة أعمال الخطة الإستثمارية بنطاق المدينة حيث تم المرور على أعمال التطوير والتجميل بالطريق الرئيسى الشرقى أسوان / القاهرة ، مع تنفيذ أعمال وضع التربة الزلطية تمهيداً لإعمال الرصف أمام المزلقان الجديد بقرية النجاجرة .

وهو الذى توازى مع متابعة معدلات التنفيذ والإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل قروى إقليت ، والتى تمثلت في القيام بأعمال رصف المدخل الرئيسى للقرية ، وكذا رصف مدخل قرية فطيرة وذلك بواسطة جهاز التعمير ، فضلاً عن متابعة تنفيذ خط المياه النال بطريق إقليت.

إزالة 3 حالات تعدى فى المهد بأبو سمبل السياحية

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بالإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدى فى المهد قبل الشروع فى البناء بناحية السلام بمساحة 1600 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

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