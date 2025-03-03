"الوحدات المحلية" تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية وإزالة للتعديات بمدن أسوان

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، مع إزالة التعديات فى مهدها للحفاظ على أراضى أملاك الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، فضلاً عن المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن الخطة الإستثمارية لسرعة إنجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها .
وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة طه حسين بمتابعة أعمال الخطة الإستثمارية بنطاق المدينة حيث تم المرور على أعمال التطوير والتجميل بالطريق الرئيسى الشرقى أسوان / القاهرة ، مع تنفيذ أعمال وضع التربة الزلطية تمهيداً لإعمال الرصف أمام المزلقان الجديد بقرية النجاجرة .
وهو الذى توازى مع متابعة معدلات التنفيذ والإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل قروى إقليت ، والتى تمثلت في القيام بأعمال رصف المدخل الرئيسى للقرية ، وكذا رصف مدخل قرية فطيرة وذلك بواسطة جهاز التعمير ، فضلاً عن متابعة تنفيذ خط المياه النال بطريق إقليت.
إزالة 3 حالات تعدى فى المهد بأبو سمبل السياحية
فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بالإزالة الفورية لـ 3 حالات تعدى فى المهد قبل الشروع فى البناء بناحية السلام بمساحة 1600 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.