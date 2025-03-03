بسبب التقييمات الأسبوعية.. إحالة 7 معلمين بأسيوط للتحقيق

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، صباح اليوم، عددا من مدارس إدارة صدفا التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المدارس.

رافقه خلال الجولة كل من محمد النمر، مدير عام التعليم الفني، وأيمن أبو عقرب، مدير عام إدارة صدفا التعليمية.

شملت الجولة زيارة مدرسة نزلة الأبلق الابتدائية المشتركة، مدرسة صدفا الإعدادية بنات، مدرسة التفوق الابتدائية بالوعاضلة، مدرسة الحاج محمد فرغلي المشتركة للتعليم الأساسي، مدرسة أولاد إلياس الابتدائية بنات، ومدرسة أولاد إلياس الثانوية المشتركة.

وخلال الزيارة، تابع وكيل الوزارة انتظام العاملين والطلاب، ومدى الالتزام بتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية.

كما تفقد الفصول الدراسية، واطمأن على التزام المعلمين بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

وخلال جولته بمدرسة أولاد إلياس الابتدائية بنات، تابع تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، مشيدًا بجهود المعلمين في الارتقاء بمستوى الطلاب. وفي هذا الإطار، وجه وكيل الوزارة الشكر، ومنح شهادات تقدير لعدد من مديري المدارس تقديرًا لجهودهم في تحسين الأداء والانضباط داخل مدارسهم، وهم: أحمد حسن عبد الوارث، مدير مدرسة نزلة الأبلق الابتدائية المشتركة، وأحمد مصطفى عبد الغفار، مدير مدرسة التفوق الابتدائية بالوعاضلة، ومحمد عبد النبي عبد الماجد، مدير مدرسة الحاج محمد فرغلي المشتركة، ودعاء محمد أحمد عطية، مديرة مدرسة أولاد إلياس الابتدائية بنات.

ومن جانب آخر، قرر وكيل الوزارة إحالة سبعة من معلمي الصف الثاني الثانوي بمدرسة أولاد إلياس الثانوية المشتركة، بالإضافة إلى موجهي المواد الدراسية المتابعين للمدرسة، إلى الشؤون القانونية، بسبب عدم التزامهم بتفعيل القرار الوزاري رقم 138 الخاص بالتقييمات الأسبوعية.

وأكد "دسوقي" على ضرورة الالتزام التام بالقرارات الوزارية المتعلقة بالأداءات الصفية والتقييمات، لما لها من دور أساسي في ضبط العملية التعليمية وضمان استفادة الطلاب من المناهج الدراسية.

تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتعليمات اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية في المدارس لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وانضباط.