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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع تجهيز 500 وجبة يوميًا بمائدة إفطار صائم بإدفو

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع مائدة إفطار صائم بإدفو
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 تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود الإنسانية التى تقوم بها الجهات الحكومية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتعزيز روح التكافل الإجتماعى وهو الذى تجسد فى إقامة مقر " مائدة ومطبخ إفطار صائم " بجوار مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو لتجهيز وتقديم 250 وجبة إفطار ، وأيضًا 250 وجبة سحور بشكل يومى طوال الشهر الكريم .

250 وجبة إفطار و250 وجبة سحور بمائدة إفطار صائم بإدفو 

جاء ذلك من أجل التخفيف عن كاهل البسطاء من الأسر الأكثر إحتياجاً ومحدودى الدخل ، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

المبادرة تضفي أجواء من الفرحة والسرور علي الأسر الأكثر إحتياجاً

وأشاد محافظ أسوان بهذه المبادرة من أهل الخير لتوفير أوجه الرعاية والدعم للأسر الأكثر إحتياجاً بما يساهم فى إضفاء أجواء من الفرحة والسرور عليهم ، ويعكس بالتالى المعدن الأصيل لأبناء مصرنا الحبيبة .

ومن جانبه أوضح عاطف كامل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان بالتنسيق مع كافة الجهات لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة فقد تم التعاون مع بنك الطعام المصرى ، ومؤسسة النادى الأهلى للتنمية المجتمعية وجمعية أصدقاء مرضى الكلى ومستشفى إدفو لإقامة " مائدة ومطبخ إفطار صائم " .

ولفت إلى أنه يتم التجهيز والتقديم للوجبات الطازجة ، مع توفير المشروبات المختلفة؛ ما كان له أثر طيب على البسطاء، والتأكيد على وقوف الأجهزة التنفيذية والمجتمعية بجانبهم خلال هذا الشهر الفضيل.

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250 وجبة إفطار 250 وجبة سحور إفطار صائم مائدة ومطبخ إفطار صائم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أدفو محافظ أسوان