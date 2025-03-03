مع حلول شهر رمضان.. وكيل "تعليم" دمياط يتفقد المدارس في جولة ميدانية

تفقد ياســر عمـــــارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الإثنين، سير العملية التعليمية في مدارس دمياط، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقام "وكيل الوزارة" بزيارة مدرستي التجريبية الإعدادية المشتركة واللغات الثانوية، حيث تابع سير الدراسة وانتظام الطلاب والمعلمين.

واطلع على إجراء التقييمات الأسبوعية للطلاب، وأكد أهمية استمرار الدراسة بشكل منتظم خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة إجراء التقييمات الأسبوعية وامتحان شهر مارس لصفوف النقل في مواعيدها المقررة.

وخلال جولته، شدد "وكيل الوزارة" على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب خلال شهر رمضان، مع مراعاة ظروف الصيام. وأشاد بجهود المعلمين والإداريين في الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة.

واكد "وكيل الوزارة" على أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي في جميع مدارس المحافظة، وأن الوزارة حريصة على توفير كل الدعم اللازم للطلاب والمعلمين خلال شهر رمضان.

في سياق آخر ، شدد "وكيل الوزارة" على تكثيف المتابعات على المدارس ونزول جميع العاملين بدواوين الإدارات والمديرية لمتابعة الانضباط الإداري والتعليمي.

كما شدد على استمرار أعمال التقييمات على مدار الأسبوع وامتحان الشهر وعدم غياب الطلاب.

وناقش وكيل الوزارة آليات تفعيل مسابقة أوائل الطلبة مستقبل وطن للصف السادس والشهادة الإعدادية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والعلوم.

واكمل وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط انه يستقبل اية شكاوى ويلتقي المدرسين وأولياء الأمور واي أخبار او تنويهات يتم نشرها وبثها عبر صفحة العلاقات العامة لمديرية التربية والتعليم في دمياط عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأنه لا يوجد سبب التواصل مع الصفحة المزيفة او إرسال اية طلبات او شكاوى لها وأنه لا فائدة من التعامل معها .

