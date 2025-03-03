غانا توقف برنامج الذهب مقابل النفط وتراهن على استقرار عملتها "السيدي"

أعلن محافظ البنك المركزي الغاني جونسون أسياما الجديد، وقف برنامج بلاده في استخدام الذهب لدفع ثمن النفط، معربا عن ثقته في أن عملة البلاد "السيدي" سيستقر بعد تقلبات العام 2024.

وقال محافظ بنك غانا وفق ما نقلت منصة "بيزنيس إفريكا " نعتزم الحفاظ على موقف ملائم للسياسة النقدية للبلاد، مضيفا أن هذه الخطوة تساعدنا في الحفاظ على الاستقرار في أسواق الصرف الأجنبي.

ومع استقرار أسعار الفائدة عند 27% وتراجع التضخم إلى 23.5% في يناير الماضي، صرّح أسياما بأن تحسين التنسيق بين السياسات النقدية والمالية من شأنه أن يساعد في الحد من ضغوط الأسعار مع تجاوز غانا للاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تخلفها عن سداد ديونها في عام 2022.

كانت الحكومة السابقة، في غانا قد قدمت برنامج الذهب مقابل النفط لمواجهة تقلبات العملة وبموجبه، كان البنك المركزي يشتري الذهب باستخدام العملة المحلية ثم يستخدمه في المقايضة أو شراء النفط، وبلغت فاتورة واردات غانا من النفط 4.5 مليار دولار في عام 2024.

كان أسياما قد تولى منصبه رسميًا في 25 فبراير الماضي وتعهد بالحد من الخسائر في البنك المركزي، الذي سجل خلال 2022 عجزًا قياسيًا بلغ 60.9 مليار سيدي (3.9 مليار دولار) نتيجة شطب قروض بهدف استيفاء شروط الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.