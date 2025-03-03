حصاد جامعة أسيوط خلال أسبوع من 22 – 27 فبراير 2025

أصدرت جامعة أسيوط إنفوجراف يوضح حصادها الأسبوعي لأهم الأنشطة والفعاليات خلال الفترة من 22 حتى 27 فبراير 2025. حيث هنَّأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمة الإسلامية وأسرة الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

- واستقبل الدكتور المنشاوي نائب مدير المركز المصري للبحوث الطبية والطب التجديدي ووفدًا من إدارة الحرب الكيميائية في إطار التعاون العلمي والبحثي.

- وشهد رئيس الجامعة افتتاح المؤتمر الثاني للبيولوجيا الجزيئية التطبيقية بمشاركة 286 باحثًا من داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن المؤتمر يُمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات بين الباحثين والعلماء.

- واستقبل الدكتور المنشاوي الوفد الهولندي المشارك في ورشة عمل "علاج الصلب المشقوق والمثانة العصبية في الأطفال"، في إطار التعاون الأكاديمي المشترك.

- واستقبل رئيس الجامعة الدكتور خالد العطاس، خبير أمراض قلب الأطفال ورئيس مركز أم القرى بمكة المكرمة، واصطحبه في جولة تفقدية بمستشفى القلب الجامعي ومشروع مستشفى الأورام الجديد، والتقى شباب الأطباء لمناقشة الحالات المرضية.

- افتتح الدكتور المنشاوي "المركز الياباني للتعليم والأنشطة البحثية" بمشاركة وفد من المؤسسة اليابانية بالقاهرة، مؤكدًا أن المركز يعد جسرًا جديدًا للتعاون العلمي والبحثي مع اليابان.

- افتتح رئيس الجامعة وحدة مناظير صدر الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي، بتكلفة تجاوزت 3 ملايين جنيه، لتقديم تشخيص دقيق وعلاج متطور.

- افتتح الدكتور المنشاوي معرض كلية الزراعة للمنتجات الغذائية تحت شعار "غذاؤنا بأيدينا"، حيث لاقت المنتجات إشادة بجودتها العالية.

- استقبل رئيس الجامعة الدكتور بركاش كومار، مدير المركز الثقافي الهندي، لتعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي، مشيدًا بالعلاقات المصرية الهندية العميقة.

- انطلقت فعاليات "اليوم الثقافي الهندي" بجامعة أسيوط، بمشاركة وفد من السفارة الهندية، حيث أُشيد بالتعاون الثقافي بين مصر والهند.

- شهد رئيس الجامعة حفل تخرج الدفعة (58) من كلية الطب، حيث هنأ الخريجين، ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الطبية والتفاني في العمل. كما أشاد محافظ أسيوط بكوادر الكلية المتميزة.

- افتتح الدكتور المنشاوي قاعة المؤتمرات والمناقشات الجديدة بكلية التربية، لتعزيز الأنشطة الأكاديمية والبحثية.

- استقبل رئيس الجامعة الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، لتعزيز التعاون في تدريب الطلاب ودعم التحول الرقمي.

- ترأس الدكتور المنشاوي اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية لمناقشة المستجدات الأكاديمية، كما كرَّم الطالب عادل طارق، الفائز بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم.

- حصدت جامعة أسيوط مراكز متقدمة في مسابقات أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد في نسخته الثانية.

- نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة أسيوط في إنقاذ حياة شاب أصيب بطلق ناري بعد توقف عضلة قلبه، وأشاد الدكتور المنشاوي بكفاءة الفريق الطبي.

- شارك رئيس الجامعة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- للعام العاشر على التوالي، حصل الجهاز الإداري بجامعة أسيوط على تجديد شهادة الأيزو (ISO 9001:2015)، تأكيدًا على التزام الجامعة بمعايير الجودة.

- استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات وفدًا من الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد، بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

- نظمت كلية الطب اليوم البيئي المجتمعي الرابع تحت شعار "كلية الطب بلا تدخين"، تعزيزًا للصحة العامة.

- نظمت إدارة المواهب بجامعة أسيوط ملتقى توعويًا عن الإسعافات الأولية أثناء الأزمات والكوارث بالتعاون مع كلية التمريض.

- التقى رئيس الجامعة أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإبداع المسرحي في دورته الثالثة عشرة.

- أطلقت الجامعة المعسكر التوعوي المجتمعي "أسرة مستقرة: مجتمع آمن" بالتعاون مع مركز الفتوى بالأزهر الشريف.

- شهدت جامعة أسيوط ندوة عن "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تعزيز الأمن السيبراني".

- افتُتحت جامعة أسيوط معرض "تلاقي" بكلية الفنون الجميلة، بحضور الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

- أطلقت كلية التربية للطفولة المبكرة "المسابقة الكشفية لصقل المهارات الكشفية" على مستوى الجامعة.

- كرّمت الجامعة كوادرها المتميزة بمركز الخدمة العامة لشبكة المعلومات.

- نظّمت كلية التجارة ندوة "دور المؤسسات الدينية في تعزيز الهوية الوطنية".

- شارك رئيس الجامعة في حلقة خاصة من برنامج "كشف مبكر" للحديث عن المؤتمر الدولي السادس عشر لعلاج الأورام.

- فاز منتخب جامعة أسيوط لتنس الطاولة لذوي الإعاقة بالمراكز الأولى في بطولة الشهيد إبراهيم الرفاعي (52).

- أوصى المؤتمر الدولي السادس عشر لقسم الأورام بجامعة أسيوط بتوحيد بروتوكولات العلاج وإنشاء منصة إلكترونية لمتابعة المرضى.

- نظم المركز الجامعي للتطوير المهني زيارة لطلاب الجامعة إلى شركة "إجادة" ومدرسة "We" للتكنولوجيا التطبيقية.

- فازت جامعة أسيوط في المباراة 30 من الموسم السابع لبرنامج العباقرة جامعات.

- قرارات مجلس جامعة أسيوط 26 فبراير 2025م: قرر المجلس تنفيذ خطة عاجلة لتعيين المعيدين بالكليات والمعاهد.

- أعلن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التمريض.

- نظّمت كلية الفنون الجميلة معرضًا فنيًا دائمًا بفرع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI.

- نظّمت كلية التربية للطفولة المبكرة محاكاة رمضانية لترسيخ مفاهيم الصيام والعمل الخيري لدى الأطفال.

- احتفلت الجامعة باليوبيل الفضي لمعهد جنوب مصر للأورام، تزامنًا مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال.

- نُظّم المؤتمر السنوي الثاني لإدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية تحت شعار "استراتيجيات لمستقبل مستدام خالٍ من العدوى".

- أُطلقت جامعة أسيوط خدمة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية بمستشفى الإصابات والطوارئ.