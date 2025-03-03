الثلاثاء.."البيئة" تعقد المؤتمر الصحفي الختامي لبرنامج تتراباك للصحة والسلامة المهنية

تعقد وزارة البيئة المؤتمر الصحفي الختامي لبرنامج تتراباك للصحة والسلامة المهنية للعاملين في منظومة إدارة المخلفات في القاهرة (منشية ناصر)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٤ مارس الجاري، بمقر بيت القاهرة بالفسطاط، حيث يأتى المؤتمر من اجل توزيع المهام الوقائية على العاملين.

وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات المعنية.

وأوضحت “البيئة”، في بيان لها اليوم، أنه سيتم عرض نتائج المشروع وعدد المستفيدين ونتائج مرحلة المراقبة للبرنامج بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون والشراكة المستمرة بين تترا باك ووزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.