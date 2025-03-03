"تعليم الشرقية" توجه باستخدام السبورات التفاعلية وأجهزة التابلت في شرح المناهج

واصل محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولته الميدانية لمتابعة سير الدراسة في مدارس إدارة أبو كبير التعليمية.

قام غريب بزيارة تفقدية إلى مدرسة الشهيد طيار محمد عبد البصير فؤاد الثانوية، بحضور عبد المعطي سالم، مدير عام الإدارة، وأحمد زين، وكيل الإدارة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحازم الأشموني، محافظ الشرقية،

تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية وتأكد من سير العملية التعليمية بانتظام، مشددًا على أهمية دمج التكنولوجيا في التعليم، واستخدام الوسائل الحديثة مثل السبورات التفاعلية وأجهزة التابلت في شرح المناهج. كما تابع تنفيذ خطط تخفيف كثافة الفصول، والتزام المدرسة بتحديث قوائم الطلاب، ومتابعة الغياب والتقييمات الأسبوعية لضمان تحقيق أقصى استفادة تعليمية.

كما حرص على متابعة الأنشطة الرياضية داخل المدرسة، حيث تفقد ملاعب المدرسة وشجع الطلاب على ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأكد ضرورة الاهتمام برعاية الطلاب الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة، وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير مهاراتهم.

وفي نهاية الزيارة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة مكافحة جميع أشكال التنمر بين الطلاب والمعلمين، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدرسة لحماية الطلاب، كما أكد على منع استخدام العقاب البدني والنفسي نهائيًا، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب.