استعدادًا للامتحانات.. وكيل تعليم الشرابية يتفقد مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية

تفقد طارق عبد الله، وكيل الإدارة التعليمية بالشرابية، اليوم، مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية، تحت رعاية أشرف فرغلي، مدير عام الإدارة، وكان في استقباله كمال عبد النبي، القائم بأعمال مدير المدرسة.

شملت الجولة تفقد الفصول الدراسية، حيث تابع سير العملية التعليمية واطمأن على مستوى الطلاب، مشددًا على أهمية المواظبة والاستذكار الجيد لضمان تحقيق النجاح والتفوق.

كما تابع تطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والأداءات الصفية والواجبات المدرسية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بها لضمان جودة العملية التعليمية.

وخلال الزيارة، شدد وكيل الإدارة على أهمية الاستعداد الجيد لامتحانات شهر مارس، وضرورة متابعة تقدم الطلاب بشكل دوري لضمان تحقيق أفضل النتائج.

كما قام بفحص السجلات المدرسية والاطلاع على سير العمل داخل المدرسة، لضمان الالتزام بالمعايير التعليمية والإدارية المطلوبة.

وفي ختام جولته، أشاد وكيل الإدارة بجهود فريق العمل داخل المدرسة، مشيدًا بحسن انتظام اليوم الدراسي، وموجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين على مجهوداتهم المتميزة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.