ads
الإثنين 03 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة متهمي أحداث مجلس الوزراء إلى 4 مايو المقبل

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، تاجيل محاكمة 9 متهمين، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي لجلسة ٤ مايو  2025.

ونسب للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

9 متهمين أحداث مجلس الوزراء أحداث العنف ارتكاب جرائم استخدام القوة إضرام النيران الأمن والسلم الدائرة الأولى الحريق العمدي الحريق الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى