حبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب ومحمد عثمان

الإثنين 03/مارس/2025 - 02:32 م

قضت المحكمة الاقتصادية اليوم بحبس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق 6 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلى ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادي الأهلي فى القضيه رقم 692 لسنة جنح اقتصادية القاهرة.\

كما قضت المحكمة برئاسه المستشار ابراهيم صالح بتغريم منصور 40 ألف جنيه وإلزامه بـ20 ألف جنيه تعويض مؤقت للمجنى عليهما فى القضيه رقم691 لسنه 2023 المرفوعه من ذات المجنى عليهما.

يذكر أن محكمة النقض قضت فى فبرير 2023 برفضت طعن مرتضى على الحكم بحبسه شهر بتهمة سب محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي وتم ترحيله لسجن وادى النطرون لتنفيذ العقوبه، والتى ترتب عليها عزله بحكم قضائي من رئاسه نادى الزمالك.

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي