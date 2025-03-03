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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الكهرباء ردا على طلب المناقشة أمام الشيوخ: صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة

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قال محمود عصمت وزير الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، إنه متفق مع الدراسة المقدمة من النائبة حول الطاقة الحرارية، وهي جيدة جدا ومنظمة للغاية و توجه نظرة الدولة الى واحدة من المجالات التى يمكن منها توليد طاقة .
و اضاف: " التقرير حدد الأماكن الموجود بها الطاقة الحرارية، وهي الأماكن التى عملنا فيها كنا نقف على تحديد الأماكن التى بها طاقة حرارية دفينة و هل ستتأثر بالزلازل ام لا ". 

و تابع “ عصمت”: لم يتم شىء بشكل حقيقي حتى الآن، إلا التنسيق مع وزارة البترول وهو شيء مهم ومفيد لتوفير الوقود او اعمال الاستكشاف ".
و تابع : " اتفقنا مع المستثمر على الاماكن الواردة في التقرير بمكانين بهما طاقة حرارية، و سنبدأ ببئر تجريبي، واخذنا خطوة في هذا المجال، و لكن الكميات التى تخرج من الكهرباء مكلفة في اعمال الحفر، لاحتياجنا لتوفير توربينات بخارية للتوزيع، لكنها طاقة نظيفة و نتحدث عن 50 ميجا، بشكل مبدئي قد تزيد الى 100 ميجا وات . 
و ردا على تساؤلات النواب عن الطاقة الشمسية و طاقة الرياح قال "عصمت":  الآن لدينا اتفاقيات حقيقية وناس تعمل على الارض لتركيب 8 جيجا شمسية و12 جيجا طاقة رياح، عندما نوقع عقد مع مستثمر قطاع خاص ، في مجال طاقة الرياح فالمستثمر يبدأ يأخذ قياسات لمدة عام في الارض وحتى يستطيع التركيب يحتاج الى 4 سنوات، و محطات الطاقة الشمسية تحتاج الى سنة ونصف مع المقاول لتركيبها " .

و حول ارتفاع الاستهلاك وتخفيف الاحمال اضاف :" في صيف 2025،  سيكون هناك 2 جيجا طاقة متجددة ، وهل سيغطوا الأحمال الموجودة حاليا ، اعتقد سنواجهها بسهولة، و لكن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة، ففي الصيف الماضي زدنا 17 % عن المعدلات الطبيعية، طالما هناك أحمال كبيرة مضطرين ان نواجهها بكل وسائل التوليد لدينا "  
وأشار إلى أن طاقة الرياح موجودة ليل ونهار و لكن لا تكون مستمرة طوال الوقت 
و تعليقا على طلب المناقشة الخاص بوادي السيليكون ، قال " عصمت ":"   صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة و بدأنا بأول مرحلة بانشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة وجزء يتم استخدامه بولي سيليكون و هذا يحتاج الى مصنع بتكلفة مليار جنيه، و بدأنا مع شركات لصناعة الزجاج، والشركات الأجنبية تريد ان ترى دعم الحكومة أو دورها في شراء المنتج المستخرج .

و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، أكد الوزير ان  جميع مشروعات الطاقة المتجددية تمت بصورة أساسية معه، ومتفقين ومتعاقدين وهناك شغل على الارض بالفعل .

وردا على التساؤلات حلو مشروع الضبعة و الطاقة النووية ، تابع "عصمت":" الطاقة النووية  تعطي جزء كبير و جيد من طاقة الشبكة ، و وصلنا في مشروع الضبعة الى 30 %  من المشروع ونهاية العامة سنصل الى 50 % و في نهاية 2028 سيكون انتهينا من مرحلتين.
و حو لتخفيف الاحمال قال الوزير :" الأمر يحدده شكل الحمل بتاعنا أثناء اليوم وأين توجد هذه الأحمال، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي ومعظم الأحمال في الشمال وهذا يحتاج الى توطين احمال و مناطق سكنية في الجنوب".
وحول مشروعات الربط الكهربائي أضاف : "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية ، فيه توافق كبير جدا و نسبة التنفيذ 70 % نقل كهرباء من عندنا، و80 % من المحطة انتهى والكابل تم رميه وسيتم ربطه في شهر مايو، و وقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء فسيحدث تبادل في اوقات الذروة بينا و بينهم ".

وزيرالكهرباء صناعة السيليكون الشيوخ