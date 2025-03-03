وزير الكهرباء ردا على طلب المناقشة أمام الشيوخ: صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة

قال محمود عصمت وزير الكهرباء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، إنه متفق مع الدراسة المقدمة من النائبة حول الطاقة الحرارية، وهي جيدة جدا ومنظمة للغاية و توجه نظرة الدولة الى واحدة من المجالات التى يمكن منها توليد طاقة .

و اضاف: " التقرير حدد الأماكن الموجود بها الطاقة الحرارية، وهي الأماكن التى عملنا فيها كنا نقف على تحديد الأماكن التى بها طاقة حرارية دفينة و هل ستتأثر بالزلازل ام لا ".

و تابع “ عصمت”: لم يتم شىء بشكل حقيقي حتى الآن، إلا التنسيق مع وزارة البترول وهو شيء مهم ومفيد لتوفير الوقود او اعمال الاستكشاف ".

و تابع : " اتفقنا مع المستثمر على الاماكن الواردة في التقرير بمكانين بهما طاقة حرارية، و سنبدأ ببئر تجريبي، واخذنا خطوة في هذا المجال، و لكن الكميات التى تخرج من الكهرباء مكلفة في اعمال الحفر، لاحتياجنا لتوفير توربينات بخارية للتوزيع، لكنها طاقة نظيفة و نتحدث عن 50 ميجا، بشكل مبدئي قد تزيد الى 100 ميجا وات .

و ردا على تساؤلات النواب عن الطاقة الشمسية و طاقة الرياح قال "عصمت": الآن لدينا اتفاقيات حقيقية وناس تعمل على الارض لتركيب 8 جيجا شمسية و12 جيجا طاقة رياح، عندما نوقع عقد مع مستثمر قطاع خاص ، في مجال طاقة الرياح فالمستثمر يبدأ يأخذ قياسات لمدة عام في الارض وحتى يستطيع التركيب يحتاج الى 4 سنوات، و محطات الطاقة الشمسية تحتاج الى سنة ونصف مع المقاول لتركيبها " .

و حول ارتفاع الاستهلاك وتخفيف الاحمال اضاف :" في صيف 2025، سيكون هناك 2 جيجا طاقة متجددة ، وهل سيغطوا الأحمال الموجودة حاليا ، اعتقد سنواجهها بسهولة، و لكن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة، ففي الصيف الماضي زدنا 17 % عن المعدلات الطبيعية، طالما هناك أحمال كبيرة مضطرين ان نواجهها بكل وسائل التوليد لدينا "

وأشار إلى أن طاقة الرياح موجودة ليل ونهار و لكن لا تكون مستمرة طوال الوقت

و تعليقا على طلب المناقشة الخاص بوادي السيليكون ، قال " عصمت ":" صناعة السيليكون تمر بمراحل كثيرة و بدأنا بأول مرحلة بانشاء مصنع يتكلف 800 مليون دولار في منطقة العلمين، بعد استخراج السيليكون يتم ادخاله في قطاعات مختلفة وجزء يتم استخدامه بولي سيليكون و هذا يحتاج الى مصنع بتكلفة مليار جنيه، و بدأنا مع شركات لصناعة الزجاج، والشركات الأجنبية تريد ان ترى دعم الحكومة أو دورها في شراء المنتج المستخرج .

و حول دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، أكد الوزير ان جميع مشروعات الطاقة المتجددية تمت بصورة أساسية معه، ومتفقين ومتعاقدين وهناك شغل على الارض بالفعل .



وردا على التساؤلات حلو مشروع الضبعة و الطاقة النووية ، تابع "عصمت":" الطاقة النووية تعطي جزء كبير و جيد من طاقة الشبكة ، و وصلنا في مشروع الضبعة الى 30 % من المشروع ونهاية العامة سنصل الى 50 % و في نهاية 2028 سيكون انتهينا من مرحلتين.

و حو لتخفيف الاحمال قال الوزير :" الأمر يحدده شكل الحمل بتاعنا أثناء اليوم وأين توجد هذه الأحمال، جزء من التوليد قادم من الجنوب من السد العالي ومعظم الأحمال في الشمال وهذا يحتاج الى توطين احمال و مناطق سكنية في الجنوب".

وحول مشروعات الربط الكهربائي أضاف : "لدينا مشروع ربط كهربائي مع السعودية ، فيه توافق كبير جدا و نسبة التنفيذ 70 % نقل كهرباء من عندنا، و80 % من المحطة انتهى والكابل تم رميه وسيتم ربطه في شهر مايو، و وقت الذروة عندهم في الظهر عكسنا في المساء فسيحدث تبادل في اوقات الذروة بينا و بينهم ".