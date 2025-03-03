قال كريم صبري، مراسل اكسترا نيوز من معبر رفح، إنه تم استقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين من قطاع غزة، ووصل عددهم لـ25 حالة، وعدد من المرافقين.

وأضاف صبري، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نشهد استقبال المزيد من المرضى، مؤكدًا أن الجهود المصرية المتمثلة في القطاع الطبي تعمل على قدم وساق منذ بدء هدنة وقف إطلاق النار ودخوله حيز التنفيذ.

وأوضح مراسل اكسترا نيوز، أن الجانب الطبي الذي تعمل من خلاله مصر على توفير كافة السبل لدعم الأشقاء الفلسطينيين من المرضى والمصابين، فضلًا عن وجود أعداد كبيرة من الفرق الطبية وسيارات الإسعاف، حيث تم انتهاء الإجراءات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات المخصصة لهم.

https://www.youtube.com/watch?v=i2vQOGQ0XQY