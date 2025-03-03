روسيا تطلق صاروخ يحمل مركبة فضاء لأغراض دفاعية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إطلاق صاروخ من طراز "سويوز-2.1 بي" يحمل مركبة فضائية لأغراض دفاعية، وذلك من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك شمال روسيا، وفقًا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية.

وذكرت الوزارة أن الإطلاق تم بنجاح تحت إشراف القوات الجوية الفضائية الروسية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة المركبة الفضائية أو مهمتها المحددة.

ويعد صاروخ سويوز من أكثر الصواريخ استخدامًا في العالم، حيث يُطلق بشكل منتظم لتنفيذ مهام فضائية متنوعة، تشمل نقل المعدات ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية. ووفقًا لوكالة الفضاء الأوروبية، فقد تم تنفيذ نحو 1700 عملية إطلاق لمركبات سويوز حتى الآن.

وعلى الرغم من أن وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" تعلن عادة عن إطلاق صواريخ سويوز لأغراض علمية واستكشافية، فإن قاعدة بليسيتسك الفضائية تُستخدم بشكل أساسي لإطلاق المركبات التي تحمل الأقمار الصناعية العسكرية.