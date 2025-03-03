ضبط سيدتين لإضرام النيران بسيارة ملاكي في بدر

أقدمت سيدتين عى إضرام النيران في سيارة ملاكي إثر خلافات مع مالكها بمدينة بدر وألقي رجال المباحث القبض عليهن .

تلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بسيارة ملاكى بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى قيام سيدتين بسكب مادة قابلة للاشتعال "بنزين" على السيارة وإضرام النيران بها ولاذتا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة ، وذلك لوجود خلافات بين إحداهما والمجنى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.