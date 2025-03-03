"تعليــم دمياط" تشدد على إجراء امتحانات شهر مارس في مواعيدها المقررة

تفقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير العملية التعليمية في مدارس دمياط، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقام وكيل الوزارة بزيارة مدرستي التجريبية الإعدادية المشتركة واللغات الثانوية، حيث تابع سير الدراسة وانتظام الطلاب والمعلمين.

واطلع على إجراء التقييمات الأسبوعية للطلاب، وأكد أهمية استمرار الدراسة بشكل منتظم خلال شهر رمضان، مشدداً على ضرورة إجراء التقييمات الأسبوعية وامتحان شهر مارس لصفوف النقل في مواعيدها المقررة.

وخلال جولته، شدد "وكيل الوزارة" على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب خلال شهر رمضان، مع مراعاة ظروف الصيام. وأشاد بجهود المعلمين والإداريين في الحفاظ على سير العملية التعليمية بكفاءة.

وأكد وكيل الوزارة أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي في جميع مدارس المحافظة، وأن الوزارة حريصة على توفير كل الدعم اللازم للطلاب والمعلمين خلال شهر رمضان.