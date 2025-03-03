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الإثنين 03 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

النمسا
النمسا
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أدت الحكومة النمساوية الجديدة اليوم / الاثنين/ اليمين الدستورية أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين، في قصر هوفبورج الرئاسي. 

ويرأس الحكومة كريستيان شتوكر رئيس حزب الشعب حيث يتولى منصب المستشار الفيدرالي للبلاد بالشراكة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي برئاسة أندرياس بابلر وحزب نيوس برئاسة بيتي ريزينجروقد سلم الرئيس خطابات التكليف لرئيس الحكومة ونائبه والوزراء.

وطلب الرئيس في كلمته الحكومة بالعمل الدؤوب من أجل التنمية وعلاج مشكلات البيئة والهجرة والاندماج ونبذ الخلافات الحزبية وحماية تماسك المجتمع.

يذكر أن الخلافات بين الأحزاب النمساوية تسببت في تأخر تشكيل الحكومة 155 يوما منذ الانتخابات البرلمانية في سبتمبر الماضي.
 

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