وكيل صحة بني سويف تحيل 92 من العاملين بمستشفى الصدر للتحقيق

أحالت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببني سويف،65 حالة ترك عمل وعدد 27 حالة غياب بمستشفى الصدر للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية .

جاء ذلك خلال قيامها بزيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى صدر بني سويف،اليوم، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها للمنشآت الطبية بالمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث بدأت وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارىء لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم وحالتهم الصحية ، كما تم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي للتأكد من توافرها، مشددةً على الفرق الطبية داخل المستشفي بالالتزم بجداول ونوبتجيات العمل

كما قامت وكيل وزارة الصحة بتفقد اقسام العناية المركزة والمتوسطة وعناية الاطفال المركزة وكلفت مدير ادارة العلاجي وادارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمراجعة الحالات باقسام العناية وخروجها فور تحسنها لتوفير اسرة العناية الي الحالات الاشد احتياجاً