"تعليم منيا القمح" توجه بتفعيل دور لجنة الصيانة لإجراء التفتيش الدوري على المباني المدرسية

قام عبدالشافي حسن مدير عام الإدارة التعليمية بمنيا القمح بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل داخل المدارس، يرافقه مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء والمسؤول الإعلامي للإدارة.

و+شملت الجولة زيارة مدرسة الصنافين الابتدائية المشتركة ومدرسة عمر مكرم الابتدائية المشتركة، حيث بدأ الوفد زيارته بحضور طابور الصباح، والاستماع إلى فقرات الإذاعة المدرسية، والمشاركة في تحية العلم، مع التأكيد على أهمية غرس القيم الوطنية لدى الطلاب.

وخلال الجولة، تم تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على نسب حضور الطلاب ومدى التزام المعلمين بجداول الحصص، كما تمت مراجعة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول والتأكد من تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل السجل 26 قرائية، وإعداد برامج علاجية مكثفة للطلاب الضعاف وفق جدول زمني محدد، لضمان تحسين مستواهم التعليمي.

وشملت المتابعة أيضًا الاطلاع على دفاتر تحضير المعلمين، والتأكد من تواجد الإشراف اليومي في أماكنه، بالإضافة إلى متابعة نظافة الفصول وتوفير التهوية والإضاءة المناسبة للطلاب.

وخلال الزيارة، شدد مدير عام الإدارة على أهمية تفعيل الأنشطة المدرسية الجاذبة للطلاب للحفاظ على ارتفاع نسب الحضور، مع ضرورة الاهتمام برعاية الموهوبين والمتميزين وتقديم الدعم اللازم لهم، بالإضافة إلى تكريمهم خلال طابور الصباح كوسيلة لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتحفيزهم على المزيد من الإبداع.

كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالتقييمات والواجبات المنزلية وتوزيعها على مدار الأسبوع، مع متابعة عملية التصحيح بشكل مستمر، مع تطبيق مبدأ تسجيل الغياب لضمان انضباط الطلاب.

وتم التوجيه بالحفاظ على نظافة المباني المدرسية وجميع مرافقها، مع تعقيم الفصول والحمامات بالمواد المطهرة لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.

وشدد على ضرورة تفعيل دور لجنة الصيانة البسيطة لإجراء التفتيش الدوري على المباني المدرسية، والتأكد من فصل مصادر الكهرباء وإغلاق المياه والنوافذ والأبواب في نهاية اليوم الدراسي.

كذلك تم التنبيه على لجنة الإشراف اليومي ومسؤول الأمن بضرورة التفتيش بعد انتهاء اليوم الدراسي للتأكد من خروج جميع الطلاب والعاملين.

وفي ختام الجولة، أكد مدير عام الإدارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية والتعليمات بكل دقة، مع استمرار المتابعات الميدانية لضمان تحقيق أعلى مستوى من الانضباط وتحسين جودة التعليم داخل المدارس خلال شهر رمضان.