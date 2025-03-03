علوم حلوان الأهلية تكرم طلابها الأوائل وتمنحهم تدريبات مجانية

أقامت كلية العلوم بجامعة حلوان الأهلية حفلاً لتكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز العشرة الأولى على مستوى برنامج العلوم الحيوية والهندسة الوراثية في الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك في إطار حرص جامعة حلوان الأهلية على تحفيز الطلاب المتفوقين، وتوفير بيئة تعليمية متميزة تعزز قدرات الطلاب،لإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل وقادرين على المنافسة.

وأقيمت فعاليات التكريم تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية ، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، الأستاذ سيد عطا أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عمران منسق برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية، والدكتورة منار فودة مسجل البرنامج.

وشملت فعاليات الحفل تكريم الطلاب المتفوقين في البرنامج، إلى جانب تكريم نخبة من أعضاء هيئة التدريس البارزين المساهمين في إنجاح البرنامج، وهم: الدكتور فؤاد زهران، الدكتورة إيمان توفيق، الدكتورة منى عبد الرحمن، الدكتور ثروت سالم، والدكتورة هبة السيد. كما امتد التكريم ليشمل الدكتور محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة مجموعة بلازما، تقديراً لدوره في دعم البرنامج.

ولم تغفل الجامعة تكريم الكوادر الإدارية والفنية التي ساهمت في إنجاح العملية التعليمية بالبرنامج.

وعلى إثر الإعلان عن الطلاب الأوائل، قدمت شركة بلازما منحاً تدريبية مجانية للمتفوقين من المستويين الأول والثاني، حيث سيتم تنفيذ هذه التدريبات داخل معامل الشركة المتخصصة في مجالي الحقن المجهري والتحاليل الطبية. يأتي هذا التكريم العملي ضمن تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين شركة بلازما وجامعة حلوان الأهلية، والذي يهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتزويدهم بالخبرات العملية التي تعزز فرصهم في سوق العمل مستقبلاً.