الأهلي يستعيد خدمات ياسر إبراهيم في مواجهة الطلائع

أصبح ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزا للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وشارك ياسر إبراهيم في تدريبات الأهلي ام بشكل كامل وأصبح جاهز طبيا للتواجد في قائمة الفريق خلال المباريات المقبلة.

وغاب ياسر إبراهيم عن صفوف الأهلي في الفترة الماضية بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويحسم مارسيل كولر المدير الفني للفريق موقف ياسر إبراهيم من التواجد في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في التاسعه ونصف مساء يوم الأربعاء القادم في الجولة السابعة عشر والأخيرة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.