الاتحاد الأوروبي يحذر من كارثة إنسانية في غزة بسبب منع المساعدات

أدان الاتحاد الأوروبي رفض حركة حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، محذرًا من التداعيات الإنسانية المحتملة لقرار إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف سريع للمفاوضات حول المرحلة الثانية من الهدنة، مؤكدًا دعمه القوي للوسطاء في جهودهم للتوصل إلى اتفاق دائم.

وأشار الاتحاد إلى أن وقف إطلاق النار الدائم سيسهم في إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين، ويوفر الظروف اللازمة لبدء جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة، مشددًا على المسؤولية السياسية لجميع الأطراف لتحقيق ذلك.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى الفلسطينيين المحتاجين، مع تسهيل عمل المنظمات الإنسانية والعاملين الدوليين داخل غزة بفعالية وأمان.

كما أكد الاتحاد جاهزية بعثته المدنية للمساعدة في إدارة معبر رفح (EUBAM Rafah) لمواصلة مهامها في حال طُلب منها ذلك، مشيرًا إلى أنه بفضل وجودها، تمكن ما يقرب من 3,000 شخص من عبور الحدود إلى مصر منذ الأول من فبراير.