"قلبى ومفتاحه" الحلقة الثانية.. مى عز الدين تطلب الزواج من آسر ياسين

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسرياسين ومى عز الدين ودياب العديد من المواقف فبعد أن رمى دياب الكرة فى ملعب طليقته مى عز الدين وإصراره على الرجوع إليها بعد الطلقة الثالثة وتحريم فكرة المحلل، وأنها يجب أن تتزوج من شخص خلال أسبوع وتنفصل عنه لتعود لدياب وإلا سوف يحرمها دياب من ابنها أصبحت مى عز الدين فى حيرة وماذا تفعل لتبدأ أحداث الحلقة الثانية بنشوب مشادة كلامية بين ميار "مى عز الدين " ومحمد، "آسر ياسين"لتطالبه بوقف السيارة لتنزل منها، ولكن عند فتحها الباب ونزولها منه، يصطدم باب السيارة بعربية أخرى ، فتحرج ميار، وتطلب منه أن تقوم هي بإصلاح العربية ولكنه ينزعج ويرفض محمد طلبها وايضا يرفض أخذ المال منها مقابل المشوار.

ولكن ميار تصر على تصليح سيارة محمد وبعد حديثها معه، تفاجئه وتطلب منه الزواج، وسط دهشة وصدمة محمد، ولكنها لا تخبره بالحقيقة كاملة، بل تخبره أنهما من المفترض أن يتزوجا الأربعاء المقبل، ليوافق محمد على ذلك دون معرفته أي تفاصيل أخرى.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير وإخراج تامر محسن وتدور احداثه حول فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد الذى يعمل سائق ويبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

يعرض مسلسل قلبي ومفتاحه يوميا في النصف الأول من رمضان على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على إحدى المنصات الشهيرة