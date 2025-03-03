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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وكيل تعليم الشرقية يشدد على منع العقاب النفسي داخل المدارس

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أجري محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، زيارة لمدرسة الشهيد طيار محمد عبد البصير فؤاد الثانوية بإدارة أبو كبير التعليمية. 

رافقه خلال الزيارة  عبد المعطي سالم، مدير عام الإدارة، وأحمد زين، وكيل الإدارة، حيث تفقد الفصول الدراسية واطمأن على انتظام الدراسة واستخدام الوسائل الحديثة في الشرح، بما في ذلك السبورات التفاعلية وأجهزة التابلت.

أكد وكيل الوزارة، أهمية تحديث قوائم الفصول وتقليل الكثافات الطلابية، مع متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة لضمان جودة التعليم.

 كما شدد على ضرورة دعم الطالبات في استخدام المنصات التعليمية، وتوفير الأكواد والروابط اللازمة لضمان تواصل فعال بين المعلمين والطلاب. 

وأكد أهمية متابعة القنوات التعليمية أثناء تواجد الطلاب في المنزل لتعزيز الاستفادة من البرامج الدراسية.

وفي ختام جولته، شدد وكيل الوزارة على أهمية مكافحة ظاهرة التنمر داخل المدارس، سواء بين الطلاب أو بين المعلمين والطلاب، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي داخل المدارس، ومنع استخدام العقاب البدني أو النفسي نهائيًا. 

كما أكد ضرورة الالتزام بمواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، حرصًا على سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

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