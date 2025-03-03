القوات المسلحة تشارك فى تنظيم المؤتمر السنوى للقلب.. صور

شاركت القوات المسلحة فى تنظيم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

ويأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالمستوى العلمى للأطقم الطبية وفقا لأحدث ما توصل إليه العلم فى شتى المجالات الطبية.

وتضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية وورش العمل التدريبية التى تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية فى مجال طب القلب والقسطرة التداخلية ، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التى تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب ، بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة ، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج .

وقام الخبراء بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بالمستشفى الجوى العام إلى قاعات المؤتمر وشرح خطواتها لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين ونقل الخبرات الطبية لهم.