اتفاق بين "العمل" و"إبدأ أديو" لتطوير منظومة التدريب المهني

شهد وزير العمل محمد جبران، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاق تعاون بين "الوزارة" وشركة "إبدأ أديو "مُمثلة عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية..

ويهدف الاتفاق إلى المشاركة في تحقيق أهداف المحور الإقتصادي لرؤية مصر 2030 ،بتطوير ورفع كفاءة منظومة التدريب المهني لإعداد كوادر مصرية من الشباب المُدرب والماهر لتلبية احتياجات سوق العمل..

واتفق الطرفان على قيام "شركة إبدأ أديو" ،بأعمال تطوير منظومة التدريب المهني، بتقديم دراسات استشارية ودعم فني ولوجيستي من خدمات التدريب والتقييم، ومنصات الكترونية تعليمية، ومنصات للرقابة والتقييم، لعدد من 5 مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ،بشكل مبدئي..