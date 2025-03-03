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الإثنين 03 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ومتابعة التقييمات

وكيل تعليم كفرالشيخ
وكيل تعليم كفرالشيخ يتفقد المدارس
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أجرى الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس، منها مدرسة الشهيد عبد العاطي علي سعد تعليم أساسي وشابه الثانوية التابعتين لإدارة دسوق التعليمية في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وحرص وكيل الوزارة، على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ومتابعة التقييمات، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

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