الأحد.. بدء تسليم أراضي الإسكان المتميز للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز السابق طرحها للمواطنين ضمن برنامج "مسكن" بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل 9 /3 /2025، وحتى يوم الثلاثاء 25 /3 /2025، في مواعيد مقررة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

وفي هذا الإطار، شدد وزير الإسكان، على مواصلة تنفيذ أعمال المرافق والطرق بمدينة ناصر الجديدة وفق الجداول الزمنية المقررة، ومراعاة المواصفات القياسية والجودة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.

وأوضحت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحى الثانى، المجاورة الثالثة، والمخصصة بالقرعة العلنية، القطع من 2 : 25، يوم الأحد 9 /3 /2025، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 10 /3 /2025، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 11 /3 /2025، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 12 /3 /2025، والقطع من 101 : 125، يوم الخميس 13 /3 /2025.

وأضافت رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 126 : 150، يوم الأحد 16 /3 /2025، والقطع من 151 : 175، يوم الإثنين 17 /3 /2025، والقطع من 176 : 200، يوم الثلاثاء 18 /3 /2025، والقطع من 201 : 225، يوم الأربعاء 19 /3 /2025، والقطع من 226 : 242، يوم الخميس 20 /3 /2025، وتم تخصيص الأيام من الأحد 23 /3 /2025 : الثلاثاء 25 /3 /2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.