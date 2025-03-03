متأثرا بصعوده عالميًا.. ارتفاع محدود بسعر الذهب في مصر وتراجع حجم الطلب

ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع، ولكن ارتفاع الذهب المحلي يأتي على شكل تذبذب ما يدل على حاجة السعر إلى مزيد من زخم الصعود لاكتساب القدرة على الارتفاع من جديد بعد حركة التصحيحي السلبي خلال الأسبوع الماضي.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 4060 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، عند نفس المستوى، وكان قد استقرت تداولات الذهب يوم أمس حول المستوى 4050 جنيه للجرام.

ووجد سعر الذهب المحلي الدعم للارتفاع خلال تداولات اليوم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في بداية تداولات الأسبوع، ولكن حركة الذهب المحلي يشوبها التذبذب حتى الآن بسبب ضعف زخم الصعود بعد حركة التصحيح السلبي التي شهدها السعر خلال الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، عاد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع بشكل تدريجي مع بداية هذا الأسبوع ولكن يبقى تأثيره محدود على الذهب بسبب التحركات التدريجية وبسبب اعتماد تسعير الذهب في الفترة الأخيرة على حركة الذهب العالمي بشكل أساسي.

هذا وتترقب الأسواق اجتماع قادم لصندوق النقد الدولي في 10 مارس يناقش خلاله وضع البرنامج التمويلي المقدم لمصر بالإضافة إلى طلب مصر للحصول على قرض من صندوق الاستدامة بالتزامن مع المراجعة الرابعة للصندوق.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

وارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع حيث وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي بالإضافة إلى تدهور محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا مما أعاد الطلب على الذهب كملاذ آمن في التزايد وسط ترقب لبيانات قطاع العمالة الأمريكية التي تصدر هذا الأسبوع.

وجد سعر الذهب المحلي بعض الدعم خلال تداولات اليوم من ارتفاع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع، ولكن بشكل عام يسيطر التذبذب في حركة الذهب المحلي اليوم بينما قد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل تدريجي من جديد.

يشهد الذهب العالمي تداولات حول المستوى 2870 دولار للأونصة وذلك بعد أن سجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال الجلسة السابقة عند 2832 دولار للأونصة، وقد أظهر مؤشر الزخم إمكانية للارتداد لأعلى بعد المستوى الحيادي الذي أغلق عنده تداولات الأسبوع الماضي.

السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التذبذب فوق المستوى 4050 جنيه للجرام ليثبت أقدامه في التداول فوق المستوى 4000 جنيه للجرام الذي اقترب منه خلال الأسبوع الماضي بسبب حركة التصحيح السلبي التي شهدها، وحاليا يحاول السعر تجميع الزخم الصاعد الكافي للعودة إلى الارتفاع واستهداف المستوى 4100 جنيه للجرام.