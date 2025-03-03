السياسات التجارية الأمريكية تصعد بالذهب العالمي 0.4% بمستهل تعاملات الأسبوع

ارتفع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات هذا الأسبوع بدعم من ضعف مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تزايد الطلب على الملاذ الآمن بعد عرقلة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتعود الأسواق إلى المخاوف بشأن السياسات التجارية الأمريكية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2876 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2873 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2868 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وجد الذهب الدعم من تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي الأمر الذي يجعل سعر السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى مما يزيد الطلب على الذهب ليرتفع سعره.

وأدى الانهيار الأخير في المحادثات بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقليص احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن عدم الاستقرار الجيوسياسي المطول.

وصرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن ترامب سيقرر ما إذا كان سيلتزم بالمستوى المخطط له البالغ 25٪.

وكان ترامب قد أشار إنه سيضيف تعريفة جمركية أخرى بنسبة 10٪ على السلع الصينية يوم الثلاثاء، مما يضاعف فعليًا الرسوم الجمركية البالغة 10٪ المفروضة في 4 فبراير الماضي.

من جهة أخرى أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع معنويات المستهلكين بنسبة 0.2٪ في يناير، وهو أول انخفاض لها منذ قرابة السنتين، و يقدر الآن البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معدل النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من عام 2025 سيبلغ 1.5%، مما يمثل تباطؤًا مقارنة بنمو 2.3% في الربع السابق.

تسبب هذا في زيادة التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في القريب العاجل، لكن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر المقياس المفضل للتضخم لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 0.3% في يناير مواصلاً نفس معدل الزيادة الذي تم تسجيله في ديسمبر.

وقد أدى هذا الارتفاع الطفيف في بيانات التضخم إلى تعزيز وجهة نظر البنك الاحتياطي الفيدرالي بضرورة بقاء أسعار الفائدة عند مستويات عالية لفترة أطول.

هذا وتصدر هذا الأسبوع بيانات قطاع العمالة عن الاقتصاد الأمريكي ويختتم الأسبوع بصدور تقرير الوظائف الحكومي الذي يعد أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها البنك الفيدرالي في تقييم أداء الاقتصاد الأمريكي ككل.

وتعافي سعر الذهب مع بداية الأسبوع لينهي حركة التصحيح السلبي التي شاهدناها خلال الأسبوع الماضي في سعر المعدن النفيس، ولكن البيانات الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع قد تساهم في التأثير بشكل مباشر على تحركات الذهب.