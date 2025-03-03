رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة

قاد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدينة، أسفرت عن استهداف 15 قطعة وتم التنفيذ والإزالة لغرف السطح بعدد 5 قطع بعدة مناطق، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتصدي للمخالفات بجميع صورها بالمدن الجديدة، والحفاظ على المظهر الحضاري والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة استهدفت أيضاً توعية المواطنين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ على مظهر المدينة الحضاري، مشدداً على الإدارات المعنية بمواصلة حملات الإزالة لجميع المخالفات وعدم التهاون مع المخالفين.

شارك في الحملة العميد أحمد الشيشينى، مساعد مدير المنطقة المركزية وشمال وغرب الدلتا والعقيد أحمد المناوي، رئيس شرطة التعمير، والعقيد رامي شاهين، والمقدم محمد البيومي، والمقدم محمود شاكر، والرائد محمد علوى من شرطة التعمير.