برلمانية الوفد بالشيوخ: قفزات أسعار الكهرباء مستمرة.. والتوسع في الطاقة المتجددة ضرورة

أكد النائب الوفدى طارق عبدالعزيز, رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, أن ملف الطاقة والطاقة المتجددة المعروض على مجلس اشليوخ اليوم من أهم الملفات، موجها الشكر لزملائى الذين تقدموا بطلبات مناقشة حول هذا الموضوع؛ حيث إن التقارير يمثل قفزة بالدولة المصرية للأمام حيث أن ملف الطاقة يشغل العالم أجمع ,ومن سطروا تلك التقارير وشاركوا فيه خرجوا بالثمرة التى بين أيدينا والتى ستخدم الاجيال القادمة.

وأضاف "عبدالعزي" فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، خلال مناقشة عدد من التقارير حول ملف الطاقة والطاقة المتجددة ,انه لامجال للفصل بين التقارير تالتى ناقشناها أمس الخاصة بمساندة الصادرات المصرية؛ لأن ما يتعلق بتذبذب الأسعار وإختلافها بالزيادة كل شهر. وخاصة مايتعلق بالطاقة الكهربائية فى حين ثبات سعر التصدير بالدولار، فالمصدر بحدد سعر التصدير وفقا للتكاليف ومع إلارتفاع تؤدى إلى خسائر فى ظل منافسة دولية حول نف سالمنتجات مايعيق المصدر المصرى

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ,أوجه طلبى للحكومة بالتوصية لكافة الجهات المعنية بتحقيق التكامل والتنسيق وإقامة استراتيجيات بالعمل المشترك وليس العمل بجزر منعزلة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة ,والعمل على جذب الإستثمار وإتاحة الأراضى بنظام حق الإنتفاع لتشجيع المستثمرين.

وتابع "عبدالعزيز": عقود الإذعان التى يواجهها المواطن ,وعدم وجود القطاع الخاص لتحقيق المنافسة فى توليد الكهرباء؛ لأن المنافسة غير الطبيعية؛ لوجود 3 شركات فقط حكومية فى هذا المجال نقل الكهرباء والتوليد والتوزيع، ولابد أن نتعامل بشكل جيد لايؤثر على المستثمرين والمواطنين فى تحديد الأسعار.

وأكد أن المواطن المصرى يعانى من غلاء أسعار الكهرباء والفلاحين فى المنصورة يطالبوا بمراعاتهم فى القفزات المستمرة فى اسعار الكهرباء.