الخميس.. الثقافة تطلق النسخة التاسعة من "هل هلالك"

يطلق قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك"، وذلك فى الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 6 مارس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى الخميس القادم، 20 مارس الجاري.

وتفتتح النسخة التاسعة من برنامج "هل هلالك" بمجموعة من الفقرات الغنائية الدينية يقدمها مداح الرسول الفنان "أحمد الكحلاوي" بمصاحبة فرقته الموسيقية .

ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بثلاث فرق فنية تابعة للبيت وهم " فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية وفرقة أنغام الشباب"، حيث تحيي فرقة رضا للفنون الشعبية حفلات يوم ٧ و ١٦ مارس، أما الفرقة القومية للفنون الشعبية فتحيي حفلات يوم ٨ و ١٨ مارس، وتحيي فرقة أنغام الشباب حفل يوم ١٧ مارس .

وتحيي الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية التابع للقطاع، حفل يوم ٩ مارس الموافق ٩ رمضان، وتقدم باقة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي .

وفى الليلة الخامسة للبرنامج يوم ١٠ مارس، واحتفالا بنصر العاشر من رمضان، يتم تكريم كوكبة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر ٧٣، وأيضا كوكبة من الفنانين الذين قدموا اعمالا فنية وطنية، كما يتم إعلان وتوزيع جوائز النسخة السابعة من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، ويتغنى الفائزون بالأغاني الفائزة بمصاحبة أوركسترا موسيقي بقيادة المايسترو محمود وحيد بمشاركة فريق كورال هارموني .

ويحيي كوكبة من الأصوات المتميزة والفرق الفنية عدد من ليالي برنامج هل هلالك، حيث تحيي الفنانة "أميرة رضا" حفل يوم ١١ مارس، والفنان "ماهر محمود" حفل يوم ١٢ مارس، والفنانة "آية عبدالله" حفل يوم ١٣ مارس، وفرقة "طبلة الست" حفل يوم ١٤ مارس، والفنان "على الألفي" حفل يوم ١٥ مارس، ويشارك أبناء "مؤسسة رتيبة الحفنى" من ذوي الهمم فى حفل يوم ١٧ مارس، كما تحيي الفنانة "فاطمة عادل" حفل يوم ١٩ مارس، وتختتم الفنانة "فاطمة محمد علي" فعاليات برنامج هل هلالك وتحيي حفل يوم ٢٠ مارس .

وترسيخا لهويتنا، إعتاد البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، المشاركة فى فعاليات برنامج هل هلالك، ويقدم رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ١٥ ليلة عرض متتالية .

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج .